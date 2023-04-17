Міністр оборони Олексій Резніков вибачився за свої слова про те, що втрати Україні у війні менші за кількість загиблих від землетрусу в Туреччині. Про це йдеться в повідомленні Резнікова у Twitter.

«Щиро вибачаюся перед усіма в Україні чи Туреччині, кого образили мої коментарі в інтерв'ю іспанській газеті La Razon. Українці співчувають турецькому народу. Ми розуміємо, що таке ховати тисячі невинних людей – друзів і сусідів.Я вдячний нашим турецьким друзям за їхню незмінну підтримку і тверду позицію щодо Криму від початку російського вторгнення», – заявив Резніков.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю іспанській газеті La Razon заявив, що втрати з українського боку під час повномасштабної війни «менші за кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині».

«Звичайно, у нас є втрати, тому що ми воюємо. Але вони критично менші, ніж у росіян. Я не можу назвати цифру, але можу вас запевнити, що загальне число менше, ніж кількість загиблих від землетрусу в Туреччині», – сказав він.

До слова, підтверджена кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок землетрусів 6 лютого перевищує 50 тисяч осіб.