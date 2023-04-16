Міністр оборони заявив, що втрати українського війська приблизно такі ж, як втрати Туреччини під час останніх землетрусів

Україна втратила під час повномасштабної війни в рази менше військових, аніж російські окупанти. Про це в інтерв'ю аргентинському виданню La Razon у неділю, 16 квітня, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, втрати українського війська за більш ніж рік повномасштабного вторгнення Росії є значно нижчими, ніж в росіян. Станом на 16 квітня, окупанти втратили понад 180 тис. особового складу.

«У нас, звісно, є втрати, тому що ми на війні. Але вони критично менші за російські. Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальна кількість менша за кількість загиблих від землетрусу в Туреччині», – пояснив Олексій Резніков.

Зазначимо, за офіційними даними, внаслідок землетрусів в Туреччині, які сталися 6 лютого 2023 року, загинуло приблизно 50 тис. людей та було поранено 120 тис.

Олексій Резніков підкреслив, що військовим ЗСУ необхідно ще більше зброї, зокрема важкого озброєння та систем ППО. «Я впевнений, що ми їх отримаємо, як це сталося з бойовими танками. Раніше це були артилерійські системи», – зазначив міністр оборони.

Наприкінці березня Олексій Резніков заявив, що Україна зможе почати контрнаступ у кількох напрямках у найближчі місяці. ЗСУ використають техніку, яку передали західні партнери в рамках військової допомоги.