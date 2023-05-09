Українська ППО збила 23 із 25 російських ракет

У ніч на 9 травня росіяни завдали ударів по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Близько 22:00 години 8 травня із носіїв у Чорному морі противник випустив вісім крилатих ракет «Калібр», які спрямував на східні регіони країни.

Усі вісім – знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Схід». Уже ближче до 04:00 ранку 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію).

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» знищено 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555. 23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії із складовими Сил оборони України.

Наразі відомо, що на місці падіння однієї з ракет на Черкащині сталась пожежа. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна в комунальному закладі.

Окрім того, частини ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Є часткові руйнування цивільної інфраструктури.