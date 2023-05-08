Російський винищувач створив аварійну ситуацію з польським літаком над Чорним морем, після чого країни НАТО підвищили готовність своєї авіації. Польща передала Україні вже 10 винищувачів МіГ-29. А окупанти на півдні масово готуються до втечі: у Скадовську з районної та міської адміністрацій вивезли всю документацію, оргтехніку та інше майно і виїхали разом із сім’ями. Схожа ситуація у сусідніх селах. На в’їзді до Криму та біля Керченського мосту утворилися великі затори, тому окупанти розглядають морський шлях евакуації через Бердянськ.

ZAXID.NET підсумовує 439 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі росіяни атакували Київщину ударними безпілотниками Shahed. Всі 35 дронів було знищено, однак уламки спричинили руйнування і пожежі.

По Одещині росіяни випустили 8 ракет Х-22 з літаків стратегічної авіації, загинула людина, троє поранено.

Росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, там здійснили близько 30 атак. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.

На Лиманському напрямку росіяни намагаються знайти слабкі місця у нашій обороні, вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обстріляв понад 20 населених пунктів поряд з лінією бойового зіткнення.

Тим часом наша оборона завдала 11 ударів по місцях скупчення особового складу та військової техніки противника. А ракетні війська і артилерія уразили 3 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще 3 важливі цілі противника.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 8 травня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 194 970 осіб (+540 за попередню добу). Також було знищено: