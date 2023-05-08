Північноатлантичний Альянс перевів підрозділи повітряної поліції у стан підвищеної готовності після інциденту між російським винищувачем Су-35 і польським літаком прикордонної місії ЄС Frontex у Чорному морі. Про це повідомив офіційний представник НАТО, пише Reuters.

«Підрозділи повітряної поліції НАТО були приведені в стан підвищеної готовності у відповідь на небезпечну поведінку російського військового літака поблизу польського літака місії Frontex над Чорним морем поблизу Румунії», – заявив посадовець.

Представник НАТО додав, що Альянс «залишається пильним», а всі подальші питання щодо інциденту переадресував владі Польщі.

Нагадаємо, 5 травня, російський літак Су-35 небезпечно перехопив літак L410 TURBOLET, що належить польській Прикордонній службі, який виконував планову патрульну місію під егідою Frontex над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі у співпраці з румунськими службами.

Інцидент призвів до великої турбулентності польського прикордонного літака. Під час інциденту екіпаж польських прикордонників у складі п'яти осіб тимчасово втратив контроль над літаком і почав втрачати висоту.