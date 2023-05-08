Російський винищувач Су-35

Польський літак, який здійснював патрулювання над Чорним морем поблизу берегів Румунії в рамках місії агентства ЄС Frontex, ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем.

Як повідомляє польське новинне агентство TVN24, інцидент стався у 5 травня, коли військовий літак Польщі Turbolet L-410 у межах місії ЄС Frontex з охорони зовнішніх кордонів країн блоку виконував звичне патрулювання у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем поблизу Румунії. Російський літак СУ-35 здійснив «агресивні та небезпечні маневри», наближаючись до польського літака без дотримання безпечної дистанції, що призвело до турбулентності, втрати висоти та тимчасової втрати контролю над літаком польським екіпажем.

«Російський бойовий літак пролетів просто перед носом польського літака, перетнувши його траєкторію на небезпечній відстані, за оцінками екіпажу, близько п'яти метрів», – йдеться у заяві польської влади. Після трьох заходів на посадку російський літак відлетів, а польському екіпажу вдалось здійснити безпечну посадку.

У відповідь по тривозі були підняті два бойових літаки ВПС Румунії та два літаки ВПС Іспанії, призначені для виконання завдань повітряної поліції. Вони були готові втрутитися в будь-який момент, але їхнє втручання виявилося непотрібним.

Міністерство оборони Румунії заявило, що поведінка російського пілота була абсолютно неприйнятною.

У відомстві вважають, що агресивна поведінка військового літака Російської Федерації щодо неозброєного літака, який виконує місію Frontex з моніторингу міграційного ризику в басейні Чорного моря, є абсолютно неприйнятною. Цей інцидент є ще одним свідченням провокаційного наближення Російської Федерації в Чорному морі.

«Це схоже на сплановану провокацію з боку Росії, [польський] екіпаж діяв відповідально, і, на щастя, нічого не сталося. Ми бачимо, що Росія намагається привернути увагу міжнародної спільноти такими провокаціями», – сказав речник польського уряду Пьотр Мюллер телеканалу Polsat News.

Польський літак брав участь у щорічній операції Western Black Sea 2023, яку проводить Румунія та координує Frontex за участі низки країн Європи. Вона спрямована на запобігання нелегальній міграції, незаконному вилову риби, забрудненню моря та боротьбу з іншими видами транскордонної злочинності в Чорноморському регіоні.