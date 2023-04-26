Два винищувачі Су-27 і один літак Іл-20 летіли без сигналу транспондера

Німеччина і Велика Британія відправили винищувачі Eurofighter для ідентифікації двох винищувачів Су-27 і одного літака Іл-20 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Про це повідомили Військово-повітряні сили Німеччини у середу, 26 квітня.

ВПС Німеччини також у Twitter опублікували кілька фото російських літаків у польоті.

Союзники по НАТО беруть участь у захисті повітряного простору, оскільки Литва, Латвія і Естонія не мають власних винищувачів.

Зауважимо, що це вже далеко не перший раз, коли російські літаки здійснюють провокаційні польоти біля чужих кордонів. Так, кілька днів тому американські винищувачі перехопили два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95, а в лютому два винищувачі F-35 ВПС Нідерландів перехопили групу з трьох російських військових літаків біля кордону Польщі.

Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не заходили в повітряний простір Штатів або Канади, проте діяли в розпізнавальній зоні ППО Аляски.