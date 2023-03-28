Окупанти застосовують не лише ракети, що летять на великі відстані, але і керовані авіаційні бомби

Російська окупаційна армія стала частіше використовувати тактичну авіацію та керовані авіабомби. Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат, пише LB.ua.

За його словами, для протистояння цим атакам Україна потребує далекобійних систем протиповітряної оборони і багатоцільові літаки. Ігнат розповів, що окупанти застосовують не лише ракети, що летять на великі відстані, але і керовані авіаційні бомби, які окупанти починають застосовувати по прифронтових регіонах.

«Це ті нові загрози, які варто враховувати, оскільки противник почав частіше їх застосовувати. Для цього найефективніший метод – це відігнати російську авіацію, яка застосовує і керовані авіаційні ракети, і плануючі кореговані авіаційні бомби по території України», – зазначив Ігнат.

За інформацією речника Повітряних сил, Росія найчастіше використовує бомби фаб-500.

«Це керовані авіаційні бомби ще радянських часів, які дообладнують крилами, і летять вони в ціль по GPS-навігації. Таким чином, винищувач російський може не заходити в зону ураження нашої ППО і там 40-50 км до державного кордону чи лінії бойового зіткнення може їх скидати, тобто з великої висоти. І вони планують, летять, перетинаючи кордон і завдають ударів по позиціях», – розповів він.

Речник Повітряних сил також уточнив, що ці бомби не є точними і часто вони влучають у цивільні об’єкти. Наразі РФ використовує такі винищувачі, як Су-30, Су-35, винищувач-бомбардувальник Су-34, ударну авіацію – штурмовики та гелікоптери.