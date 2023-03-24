Росія змогла почати виробництво своїх аналогів JDAM-ER.

Для ударів по Сумській області в ніч проти 24 березня російські військові використовували свої аналоги американських плануючих (у ЗМІ часто називають – «розумних») бомб JDAM-ER. Про це повідомляє видання Defense Express.

«Став відомий тип плануючої бомби, яку рашисти використали для ударів по Сумській області в ніч на 24 березня. Defense Express з власних джерел отримав фото уламків, на яких можна упізнати так званий аналог JDAM-ER, про існування якого вперше стало відомо на початку січня цього року», – йдеться у матеріалі.

Як зазначається, його вперше застосували по окупованому Донецьку, коли ця авіабомба впала у північно-західному районі міста 12 березня. А за інформацією від командування Повітряних сил ЗСУ російські війська здійснили скидання 11 плануючих бомб, як мінімум частина з яких є саме аналогами JDAM-ER, що засвідчують фото.

Уламки російських авіабомб (фото Defense Express)

За інформацією видання, аналогічні уламки були якраз зафіксовані у самому Донецьку, де було точно відомо про використання комплекту, який перетворює звичайну 500-кг фугасну ФАБ-500М-62 на плануючу з корекцією за супутниковою навігацією. Зокрема, про це говорить форма крил, а також кріплення.

Також видання повідомляє, що з огляду на фото, яке отримало видання, модуль в якому можуть розміщуватись елементи керування польотом боєприпасу вцілів. Це дозволить точно визначити систему навігації і, якщо вона складається лише із супутникової, реалізувати боротьбу з цими аналогами JDAM-ER шляхом створення завад для GPS, ГЛОНАСС та інших подібних систем. Але у будь-якому випадку, найефективнішим засобом боротьби з цією загрозою є саме знищення носіїв цих бомб.

Уламки російських авіабомб (фото Defense Express)

Також вкрай важливо дізнатися походження електронних компонентів, що, можливо, дозволить придушити канали їх постачання, визначити завод-виробник готового виробу, реальну складність виробництва такого виду боєприпасу у РФ, а також технологічний рівень виробництва.

Зазначимо, Joint Direct Attack Munition (JDAM) - комплект обладнання на основі технології GPS, що перетворює прості вільноспадні бомби у всепогодні кориговані/плануючі («розумні») боєприпаси.

JDAM є комплектом із крил, що кріпиться в середній частині бомби, і хвостового блоку, має кероване оперення, що дозволяє бомбі маневрувати. Там же знаходиться і комп'ютер з навігаційним устаткуванням.

Бомби обладнані комплектом JDAM спрямовуються до цілі інтегрованою інерційною системою наведення в парі з GPS-приймачем поліпшеної точності, що забезпечує їм заявлену дальність дії у 28 кілометрів від точки скидання. Кругове імовірне відхилення показане на випробуваннях становить 11 метрів.

У лютому агентство Bloomberg із посиланням на офіційних представників, пов’язаних із виробництвом зброї повідомило, що США нададуть Україні бомбу далекого радіусу дії JDAM-ER з GPS-наведенням виробництва компанії Boeing, яка здатна вражати цілі на відстані понад 70 кілометрів.

JDAM-ER може мати заряд різної ваги до понад 900 кг. Після падіння бомба розгортає крила, що дозволяє їй планувати на відстань до 70 км. Комплекти JDAM використовуються ВПС, а також ВМС Сполучених Штатів та продаються до 26 країн на різних континентах.