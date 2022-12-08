Росія обміняла американську баскетболістку Грайнер на торговця зброєю Бута

В Абу-Дабі відбувся обмін американської баскетболістки Бріттні Грайнер на торговця зброєю, росіянина Віктора Бута. Про це повідомляє The Guardian.

За даними ЗМІ, обмін відбувся в аеропорту Абу-Дабі. Повідомляється, що Бут уже повернувся до Росії. Майже одразу президент США Джо Байден повідомив, що поспілкувався телефоном із Грайнер і повідомив, що вона вже летить додому.

Зазначається, що ця угода стала другим подібним обміном між США Росією за останні вісім місяців і забезпечила звільнення найвідомішої американки, що утримується за кордоном.

Бріттні Грайнер – дворазова олімпійська чемпіонка, чиє багатомісячне ув'язнення за звинуваченнями у зберіганні наркотиків привернуло безпрецедентну увагу до проблеми незаконно утримуваних осіб. Її у лютому 2022 року затримали в аеропорту РФ і пізніше засудили за начебто контрабанду наркотиків. Її утримували у жіночій виправній колонії ІК-2 у віддаленому селі Явас у Мордовії, за 500 км на південний схід від столиці.

Колишнього офіцера радянських ВПС Віктора Бута екстрадували з Таїланду до США в 2010 році після спецоперації Агентства США із боротьби з наркотиками. Бут – один із найбільш відомих торговців зброєю.

Його засудили до 25 років ув'язнення після того, як його визнали винним у змові з метою вбивства американців та офіційних осіб США, постачанні зенітних ракет і пособництві терористичній організації.

У російській колонії перебуває ще один громадян США, переговори про обмін якого, за даними ЗМІ, ведуть Росія та США. Це колишній морський піхотинець Пол Вілан, засуджений до 16 років колонії за звинуваченням у шпигунстві. Вілан, засуджений як американський шпигун, відбуває термін у російському виправно-трудовому таборі.