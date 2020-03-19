РФ визнала українців і білорусів носіями російської мови

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що звільняє українців і білорусів, які вільно володіють російською мовою, від спеціального іспиту для отримання громадянства, свідчить інформація на сайті Кремля.

Зокрема, Путін підписав федеральний закон «Про внесення змін до статті 331 федерального закону “Про громадянство Російської Федерації”». Цими змінами встановлюється можливість визнання громадян Білорусі та України, які вільно володіють російською мовою, носіями російської мови без проходження процедури співбесіди при наявності підстав.

Як повідомляв ZAXID.NET, 29 січня ухвалення такого закону в Росії анонсувала начальниця головного управління з питань міграції тамтешнього міністерства внутрішніх справ Валентина Казакова. Тоді ж ЗМІ зазначали, що українців і білорусів звільнять від проходження співбесіди на знання російської мови за умови, що вони самостійно подадуть заяву про визнання їх носіями російської мови.