Рисові котлети без м'яса на сковороді. Рецепт дня
Соковиті рисові котлети, обсмажені на сковороді до золотистої скоринки – проста та ситна страва без м’яса та яєць. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Рис
|250 г
|Картопля
|5 шт
|Морква
|2 шт
|Цибуля жовта ріпчаста
|2 шт
|Часник сушений
|1 ч. л
|Прованські трави
|0,5 ч. л
|Копчена паприка
|0,25 ч. л
|Сіль
|до смаку
|Перець чорний
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Промийте рис та покладіть в каструлю. Залийте водою в пропорції 1:2, посоліть та варіть на середньому вогні до готовності, 15–20 хвилин. Картоплю зваріть в кожушках: помийте, покладіть в каструлю та залийте водою. Готуйте до м’якості, 30–40 хвилин після закипання.
Крок 2
Почистьте цибулю та наріжте дрібно. На розігрітій сковороді обсмажуйте цибулю 2–3 хвилини. Потім додайте натерту моркву та обсмажуйте усе разом 2–3 хвилини.
Крок 3
Варений рис перекладіть у миску, картоплю почистьте та натріть, після чого додайте до рису.
Крок 4
Додайте у миску моркву та цибулю. Посоліть та поперчіть, після чого перемішайте. Також додайте мелену паприку, сушений часник та прованські трави та знову все ретельно перемішайте.
Крок 5
Змоченими водою руками сформуйте невеликі котлети та викладіть їх на дошку.
Крок 6
Розігрійте сковороду з олією та обсмажуйте котлети до золотистості з двох боків, по 1–2 хвилини.