Соковиті рисові котлети, обсмажені на сковороді до золотистої скоринки – проста та ситна страва без м’яса та яєць. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Рис 250 г Картопля 5 шт Морква 2 шт Цибуля жовта ріпчаста 2 шт Часник сушений 1 ч. л Прованські трави 0,5 ч. л Копчена паприка 0,25 ч. л Сіль до смаку Перець чорний до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Промийте рис та покладіть в каструлю. Залийте водою в пропорції 1:2, посоліть та варіть на середньому вогні до готовності, 15–20 хвилин. Картоплю зваріть в кожушках: помийте, покладіть в каструлю та залийте водою. Готуйте до м’якості, 30–40 хвилин після закипання.

Крок 2 Почистьте цибулю та наріжте дрібно. На розігрітій сковороді обсмажуйте цибулю 2–3 хвилини. Потім додайте натерту моркву та обсмажуйте усе разом 2–3 хвилини.

Крок 3 Варений рис перекладіть у миску, картоплю почистьте та натріть, після чого додайте до рису.

Крок 4 Додайте у миску моркву та цибулю. Посоліть та поперчіть, після чого перемішайте. Також додайте мелену паприку, сушений часник та прованські трави та знову все ретельно перемішайте.

Крок 5 Змоченими водою руками сформуйте невеликі котлети та викладіть їх на дошку.