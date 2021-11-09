Реанімаційні відділення ковідних лікарень гостро потребують кисню

Виробник мінеральних добрив «Рівнеазот» збільшив виробництво медичного кисню, якого потребують лікарні для хворих на коронавірус. У жовтні підприємство поставило у лікарні Рівненської, Волинської та Житомирської областей 2885 балонів кисню, і це найбільша поставка за усі місяці.

Товариство «Рівнеазот» з початку 2021 року виробило та поставило в медичні заклади Рівненської, Волинської та Житомирської областей 8685 балонів з киснем. Лише у жовтні підприємство відвантажило лікарням 2885 балонів, і це найбільша місячна партія медичного кисню від «Рівнеазоту». Головний інженер підприємства Володимир Коваленко зазначає, що поставки кисню лікарням відбуваються безкоштовно на замовлення МОЗ.

За 1-8 листопада відвантажено 2408 балонів кисню. Оскільки деякі лікарні не мають власних кисневих балонів, підприємство передало їм у користування 107 своїх балонів. Пресслужба підприємства також повідомляє, що на Рівненщині їхній кисень отримали десять лікарень. За 10 місяців 2021 підприємства холдингу Ostchem збільшили виробництво медичного кисню у 15,5 раза.

У жовтні МОЗ заявив про закупівлю медичного кисню у Польщі через проблеми з його виробництвом в Україні.