Закон про кисневі станції в лікарнях підписав Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 5 листопада, підписав закон про закупівлю кисневих станцій. Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

Закон №5460 про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» передбачає створення нової бюджетної програми «Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я», а також виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій.

Як передбачається, забезпечення мережі опорних лікарень кисневими станціями також дозволить зменшити попит лікарень на кисень у балонах, що зменшить навантаження на логістичну мережу та дозволить повністю задовольнити попит у кисні.

Як випливає з картки відповідного законопроекту, в межах нової цільової програми 650 млн грн витратять на централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я та ще 150 млн грн – на субвенцію місцевим бюджетам щодо проектування та встановлення кисневих станцій.

Автори законопроекту вказували, що кисневі станції є найдієвішим засобом забезпечення лікарень киснем в умовах пандемії Covid-19.

Кисневі станції – це власні системи генерації лікарнею кисню з навколишнього повітря, які подають кисень під високим тиском по усьому медзакладу через централізовану систему трубопроводів від єдиного генератора. Автори законопроекту вказували, що така система може забезпечити повну кисневу незалежність лікарні.

Зазначимо, що Верховна Рада ухвалила цей законопроект 4 листопада. За нього проголосували 336 депутатів.