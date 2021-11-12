Поки Роман Шустик судився, комісія обласної ради визначила переможцем на посаду іншу людину

Після годинного обговорення Рівненська обласна рада проголосувала за поновлення Романа Шустика на посаді головного лікаря обласного лікувально-діагностичного центру. Частина депутатів не голосувала, однак це не завадило прийняттю позитивного рішення.

Рішення суду про негайне поновлення Романа Шустика на посаді головного лікаря Рівненського обласного лікувально-діагностичного центру було 19 жовтня і оскарженню не підлягало. Однак фактично поновлений головлікар не повернувся до роботи одразу, адже голова обласної ради Сергій Кондрачук не підписав розпорядження на виконання судового рішення. Відтак це питання винесли на сесію обласної ради 12 листопада.

Після годинного обговорення депутати таки проголосували за виконання рішення суду. Кілька депутатів не голосували, не брав участі у голосуванні і Роман Шустик. Він є депутатом обласної ради і заявив про конфлікт інтересів.

Нагадаємо, 4 вересня з Романом Шустиком було достроково розірвано контракт і звільнено його з посади головлікаря через заборгованість у виплаті зарплати. Головлікар сам неодноразово повідомляв обласній раді про проблему і пропонував шляхи її вирішення. Розпорядженням першого заступника голови облради Серія Свисталюка його усе ж звільнили. Роман Шустик назвав своє звільнення винятково політичним і позивався до суду. 19 жовтня суд визнав звільнення незаконним та постановив негайно поновити головлікаря на посаді з виплатою йому заборгованої за час вимушеного прогулу зарплати.