Складну операцію провели хірурги Рівненської обласної дитячої лікарні

Фахівці Рівненської обласної дитячої лікарні провели складну операцію 14-річному пацієнту з пухлиною в очниці. Новоутвір змістив очне яблуко хлопчика з правильного положення та спричинив косоокість. Про це повідомила 12 листопада пресслужба медзакладу в фейсбуці.

За інформацією лікарів, 14-річний пацієнт звернувся по медичну допомогу зі скаргами на випинання лівого ока, появу косоокості та двоїння предметів. Після обстеження та МРТ-діагностики у хлопчика виявили новоутвір очної ямки великих розмірів (приблизно 20 мм), який змістив очне яблуко з правильного положення.

«Пацієнту діагностували дермоїдну кісту. Фахівці спеціалізованого хірургічного відділення, лікарі-офтальмохірурги дитячі Наталія Мержиєвська та Віталій Піщук, провели складну операцію з видалення пухлини під загальним наркозом», – повідомили у лікарні.

Оперативне втручання виконали через кон’юнктиву, тож після операції не залишилось жодних рубців на обличчі. Післяопераційний період минув без ускладнень: положення ока відновилося, двоїння зникло.

Додамо, що дермоїдна кіста – це доброякісна пухлина, яка формується ще під час внутрішньоутробного розвитку з ембріональних тканин. Усередині неї можуть міститися частинки шкіри, волосся, жирової тканини, нігтів або навіть зубів. Такі кісти ростуть повільно, але можуть з часом збільшуватися та здавлювати навколишні органи, тому зазвичай підлягають хірургічному видаленню.