Рівненський міський суд виніс вирок студенту Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП) за невдалий підпал автомобіля військовослужбовця ЗСУ. Обвинувачений пояснив свій вчинок бажанням швидкого і легкого заробітку. За скоєне хлопцю призначили два роки пробаційного нагляду.

Як йдеться у вироку від 3 червня, у січні 2025 року неповнолітній студент НУВГП погодився на пропозицію одного з телеграм-каналів за винагороду влаштовувати підпали автомобілів, що належать військовослужбовцям ЗСУ. Відтак, хлопець придбав легкозаймисті речовини та залучив для виконання завдання ще двох друзів.

19 січня близько 21:20 підлітки виявили на вулиці Покровській у Рівному автомобіль Ford Ranger з камуфльованим забарвленням, який належить військовослужбовцю ЗСУ. Тоді один із друзів обвинуваченого вилив вміст розчинника на капот позашляховика, а інший підпалив суміш у підготовленій пляшці та кинув в автомобіль.

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся. Хлопець розповів, що пляшка відрекошетила від капота авто, перелетіла та розбилася на асфальті, відповідно уся суміш згоріла. Зауважив, що обіцяну грошову винагороду він не отримав.

Суддя Сергій Наумов визнав підлітка винним за ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 114 -1 КК України (замах на вчинення злочину за попередньою змовою, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України), проте звільнив від основного покарання й призначив два роки пробаційного нагляду. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.