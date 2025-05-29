Обвинувачений підпалив два автомобілі військових у Рівному на замовлення росіян

Рівненський міський суд виніс вирок 22-річному Олександру Руденку за підпал двох автомобілів військовослужбовців ЗСУ. Обвинувачений визнав свою провину і компенсував потерпілим завдані збитки, тож йому призначили три роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 26 травня, вночі 2 липня 2024 року на вулиці Вербовій в Рівному Олександр Руденко підпалив автомобіль Nissan Almera, який належав військовослужбовцю, а рівно через тиждень – кросовер Nissan X-Trail, який мали передати захисникам на передову. Загалом обвинувачений завдав потерпілим збитків на 135 тис. грн.

За даними слідства, 22-річний рівнянин виконував замовлення російських спецслужб. Сам чоловік пояснив, що йому запропонували влаштовувати підпали в одному з російських чат-ботів, а він погодився через безгрошівʼя.

Під час судового розгляду справи обвинувачений розкаявся, просив врахувати повне визнання його вини та відшкодування потерпілим завданих збитків.

Суддя Марʼян Головчак визнав Олександра Руденка винним за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу), проте звільнив від основного покарання й призначив три роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.