Після розголосу університет погодився вилучити дані військового без заяви про відрахування

Військовослужбовця Олександра Агеєва без його згоди зарахували на навчання до Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП) у Рівному. Через це чоловік ризикував втратити право на безоплатну дистанційну освіту. Після розголосу в соцмережах університет погодився вилучити його дані з державної освітньої бази без заяви про відрахування.

Про випадок 27 січня у соцмережах повідомив колега військовослужбовця Томаш Деяк. За його словами, на початку літа 2025 року Олександр, який проходить службу в зоні бойових дій, подав документи до НУВГП для вступу на спеціальність «комп’ютерна інженерія» у дистанційному форматі.

Згодом із ним зв’язався керівник «Центру супроводу освіти військовослужбовців» університету Юрій Дем’янчук, який, за словами Олександра, в ультимативній формі заявив про зарахування його на історичний факультет. Після відмови військового йому запропонували альтернативу – навчання на будівельному факультеті. Олександр наголосив, що не дає згоди на вступ на жодну іншу спеціальність і попросив не подавати його документи.

Через проходження служби військовий не мав змоги особисто приїхати до університету та забрати документи. Однак 26 січня 2026 року Олександру повідомили про початок сесії – він дізнався, що зарахований студентом Навчально-наукового інституту будівництва, архітектури та дизайну НУВГП.

У коментарі для «УП. Життя» Олександр розповів, що надсилав до університету копії документів, зокрема паспорт, ідентифікаційний код та свідоцтво про освіту, однак заяви про вступ не писав.

За його словами, представники вишу пояснювали ситуацію тим, що на обраній ним спеціальності військовим «буде складно», тоді як на історичному факультеті їм нібито надають більшу підтримку. Після відмови від усіх запропонованих варіантів спілкування з ним припинили.

Пізніше в адміністрації університету назвали зарахування помилкою та запропонували або переведення на іншу спеціальність, або написання заяви про відрахування. Військовий відмовився від обох варіантів, оскільки у разі відрахування ризикував втратити право на безоплатне навчання.

Після публічного розголосу представники університету знову зв’язалися з Олександром та запропонували вилучити його дані з Єдиної державної електронної бази з питань освіти без заяви про відрахування. Військовий на це погодився.

У Міністерстві освіти і науки Олександру повідомили, що навіть у разі відрахування право на безоплатну вищу освіту зберігається до моменту її здобуття.

ZAXID.NET звернувся 29 січня до пресслужби НУВГП із проханням прокоментувати ситуацію. На момент публікації новини відповіді від університету так і не надійшло.

Додамо, що Національний університет водного господарства та природокористування розташований на вулиці Соборній, 11 в Рівному. У різні роки мав статус інституту, академії та технічного університету, поступово розширюючи напрями підготовки фахівців. У 2004 році заклад отримав статус національного, а у 2015-му відзначив 100-річчя з дня заснування.