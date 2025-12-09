Посадовець вимагав хабарі у студентів щонайменше двох різних університетів

Рівненський міський суд визнав винним у хабарництві заступника директора з адміністративно-господарської роботи Рівненського фахового коледжу інформаційних технологій Володимира Якимчука. Посадовець вимагав у студентів гроші за успішну здачу сесії. За це йому призначили 42 500 грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 4 грудня, у травні та червні 2024 року Володимир Якимчук двічі звертався до завідувача кафедри Рівненського інституту Київського університету права НАНУ з проханням допомогти двом студентам успішно скласти літню сесію. Вони передали йому 5000 та 4500 грн, а сам обвинувачений перерахував ці суми на банківську картку викладача.

Також у березні, червні та липні 2024 року Якимчук отримував гроші від ще двох студентів іншого навчального закладу – Волинського інституту ім. Липинського. Кожного разу йшлося приблизно про 5 тис. грн. За ці гроші він обіцяв вплинути на викладачів, які мали ухвалювати рішення щодо їхньої екзаменаційної сесії.

У суді Володимир Якимчук повністю визнав провину, розкаявся та погодився на скорочений судовий розгляд без дослідження доказів.

Суддя Марʼян Головчак визнав посадовця винним у наданні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на осіб, уповноважених на виконання функцій держави (ч. 1, ч. 2 ст. 369-2 ККУ) й призначив 42 500 грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.