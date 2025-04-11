Віталій Микулець визнав у суді свою провину у вимаганні й отриманні хабара

Рівненський міський суд виніс вирок доценту кафедри Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Демʼянчука (МЕГУ) за хабарництво. Обвинувачений Віталій Микулець вимагав в абітурієнта 850 доларів за вступ до навчального закладу. За це посадовцю призначили 42 500 грн штрафу.

За даними слідства, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін МЕГУ Віталій Микулець вимагав 850 доларів хабара за організацію вступу абітурієнта до навчального закладу. 31 липня 2024 року обвинувачений отримав першу частину суми в автомобілі Hyundai Santa Fe, а 26 грудня у приміщенні університету доценту передали решту суми.

Віталій Микулець повністю визнав свою провину й просив призначити покарання з урахуванням, що він виховує трьох дітей і віднедавна працює не деканом факультету, а доцентом кафедри, тож має меншу заробітну плату.

Суддя Сергій Наумов визнав Віталія Микульця винним за ч.2 ст.369-2 КК України (зловживання впливом) та призначив йому 42 500 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.