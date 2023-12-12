Рівненський суд зобов’язав власників розважального комплексу виплатити 35 тис. грн компенсації за травмування 11-річного хлопчика. Дитина поранила ногу, розважаючись з дітьми на атракціоні «Лабіринт».

Як йдеться у рішенні Рівненського міського суду, інцидент стався 3 грудня 2022 року в розважальному комплексі «Fly Kids» у Рівному. 11-річний хлопець під час розваг на атракціоні впав і травмував ногу об «неналежно захищену металеву конструкцію». Хлопчика госпіталізували в ортопедо-травматологічний центр дитячої лікарні і прооперували.

У акті про нещасний випадок зазначено, що причиною став незадовільний механічний стан ігрового комплексу, хоча директорка розважального комплексу вказала також не те, що діти поводилися гіперактивно і не реагували на зауваження.

Однак, суддя дійшов до висновку, що позов необхідно частково задовольнити. «У результаті допущення порушення відповідачем вимог безпечності, якості, справності атракціону, позивачі зазнали моральних страждань, оскільки їхнє життя з моменту травмування [потерпілого] зазнало змін у бік погіршення, змінився звичайний ритм життя, погіршилось психологічне самопочуття», – мотивує своє рішення суддя суддя.

Тож суддя Сергій Харечко зобов’язав підприємство сплатити 25 тис. грн моральної компенсації на користь хлопчика та ще 10 тис. грн компенсації на користь його матері.

Зауважимо, що рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть подати апеляції.