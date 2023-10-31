Внаслідок процедури жінка зазнала опіків обох гомілок

Мешканка Рівненщини відсудила у центру лазерної косметології 6,7 тис. грн за неякісно надані послуги. Зокрема, після сеансу у жінки з’явились опіки обох гомілок. Вона попросила заклад повернути їй аванс, але там відмовились, тож клієнтка подала до суду. Суд частково задовольнив її вимоги.

Як йдеться у рішенні Рівненського райсуду, 11 листопада 2021 року позивачка пішла на сеанс лазерної епіляції ніг. Вона одразу оплатила вартість процедури, а також внесла аванс за наступні сеанси.

«Їй зробили процедуру епіляції і на наступний день її ноги покрилися пухирями. Вона думала, що пухирі зійдуть самі, однак 13 листопада все ж таки була змушена звертатися до лікаря дерматолога, а також до лікаря-комбустіолога , які діагностували в неї променеві опіки обох гомілок», – йдеться у матеріалах справи.

Жінка звернулась до центру лазерної епіляції та попросила повернути аванс. Спершу, за її словами, їй погодились віддати кошти, але потім почали відмовлятись, бо, мовляв, договір не передбачає повернення грошей у таких випадках. Відтак позивачка подала цивільний позов з вимогою віддати їй 3,7 тис. грн, а також сплатити 5 тис. грн моральної компенсації.

У суді керівниця салону заявила, що наданий позивачкою чек насправді не є фіскальним, а дані про клієнтку відсутні у неї в базі. Вона взагалі заперечила, що її підприємство коли-небудь надавало жінці послуги з лазерної епіляції.

Однак, суду забракло доказів того, що чек був підроблений. «Посилання відповідачки та її представника на те, що вона взагалі не здійснювала свою господарську діяльність в місті Рівне і не надавала послуги позивачці, суд не може взяти до уваги, оскільки на наявному у позивачки чеку про оплату вартості послуг вказано суб’єктом господарювання саме [відповідачку], а її заперечення того, що позивачці надавалися послуги з лазерної епіляції [...] свідчать про небажання відшкодувати кошти», – вирішила суддя Лариса Остапчук.

Суддя постановила стягнути з підприємиці 3,7 тис. грн за неякісно надані послуги та аванс, а також 3 тис. грн моральної компенсації. Окрім цього, жінка повинна сплатити 992 грн судового збору.

Зауважимо, що рішення поки не набрало законної сили, сторони можуть подати апеляції.