Двоє чоловіків вирішили скинути диван з балкона третього поверху

У Рівному судили чоловіка, який скинув диван з балкона третього поверху та травмував 33-річну перехожу. Жінка ухилилась від прямого попадання, однак, диван впав їй на ногу, спричинивши перелом. Чоловіка визнали винним у завданні тяжкого тілесного ушкодження з необережності та присудили рік умовно.

Як йдеться у вироку Рівненського міського суду, інцидент стався зранку 26 жовтня 2020 року на вулиці Генерала Безручка. Обвинувачений розповів, що того дня разом зі знайомим приїхав на квартиру, аби розібрати та винести меблі. Частину вирішили скинути через балкон. На вулиці стояв його товариш, який мав пильнути, аби меблі нікого не травмували, але вийшло так, що диван впав на перехожу, яка проходила повз.

«Потерпіла показала, що зранку вона йшла на маршрутне таксі. Коли йшла повз будинок, почула, як один з чоловіків крикнув “не кидай”. Вона підняла голову і побачила, що летить диван з третього поверху. Вона ухилилася, однак диван впав їй на ліву ногу. Робила рентген, потім МРТ, у неї було виявлено перелом кістки ноги внизу», – наводять у вироку свідчення постраждалої.

Зауважимо, що судили мали обох чоловіків, але один з них помер у квітні минулого року. Що ж до його товариша, то суддя Оксана Крижова визнала його винним у порушенні ст. 128 ККУ (необережне тяжке тілесне ушкодження) та призначила йому один рік іспитового терміну.

Окрім цього, чоловік повинен заплатити потерпілій 1,5 тис. грн матеріальної шкоди та ще 3 тис. грн моральної компенсації. Вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.