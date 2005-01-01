Різдвяні вихідні в Україні будуть теплими та дощовими

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 15:26860

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Різдвяні вихідні в Україні будуть теплими та дощовими
фото РБК-Україна
Погоду в Україні визначатиме тепла і волога повітряна маса

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме тепла і волога повітряна маса, переважно без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, північних, Полтавській і Харківській областях невеликий дощ, місцями з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів. Місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла, в південній частині, Закарпатті та Прикарпатті місцями до 10° тепла.

В Карпатах вночі 7 січня істотних опадів не буде. Місцями туман. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.

Також Укргідрометцентр попередив про небезпеку сходження снігових лавин на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей найближчими днями.

«За даними Укргідрометцентру, 7 січня на високогір'ї Івано-Франківської області оголошується значна небезпека сходження снігових лавин (3 рівень)», - йдеться в повідомленні.

У Києві - невеликі опади переважно у вигляді дощу. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.

Температура в південних областях вночі 1-6°, вдень 3-8° тепла, на півночі країни вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на решті території вночі та вдень близько нуля.

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