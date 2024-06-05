Роберт Фіцо планує повернутися до роботи за кілька тижнів

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо записав перше відеозвернення до громадян після замаху на нього. Про це у середу, 5 червня, повідомляє «Європейська правда».

У своєму зверненні Роберт Фіцо повідомив, що вже незабаром планує поступово повертатися до роботи.

«Якщо все йтиме за планом, я можу поступово повернутись до роботи наприкінці червня – на початку липня», – цитує «Європейська правда» Роберта Фіцо.

Також Роберт Фіцо заявив, що пробачає нападника та запевнив, що не подаватиме на нього до суду та не вимагатиме з нього компенсацію за поранення. Словацький прем’єр-міністр назвав чоловіка, який стріляв у нього «активістом словацької опозиції».

«Не відчуваю ніякої ненависті до людини, яка в мене стріляла. Я прощаю його, нехай він сам розбереться у своїй голові, що він зробив і чому він це зробив. Зрештою, очевидно, що він був лише посланцем зла, яке політично неуспішна й розчарована опозиція розв’язала до некерованих масштабів», – заявив Роберт Фіцо.

Нагадаємо, 15 травня прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо госпіталізували до лікарні із вогнепальними пораненнями, які він отримав поблизу будівлі у місті Гандлова, де відбувалося засідання уряду. 16 травня віцепрем'єр-міністр Словаччини Томас Тараба, заявив, що Фіцо успішно прооперували і його життю нічого не загрожує.

У замаху на Роберта Фіцо підозрюють словацького письменника Юрая Чинтулу. Правоохоронці висунули йому обвинувачення, підозрюваному загрожує до 25 років позбавлення волі. Сам Чинтула пояснив, що не хотів вбивати політика, а планував тільки «завдати шкоди здоров’ю Фіцо».

На судовому засіданні Юрай Чинтула заявив, що не погоджується з політикою Роберта Фіцо та прагне, щоб Словаччина відновила надання військової допомоги Україні, а також вважає, що нинішня словацька влада зрадила Європейський союз і тому «вирішив діяти». Свідок замаху на Фіцо стверджував, що обвинувачений висловлював невдоволення дружньою політикою Фіцо щодо Росії та Угорщини.