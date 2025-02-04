У вівторок, 4 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Замість МСЕКів. Вже місяць працюють експертні команди у лікарні святого Пантелеймона. Рекультивація Грибовицького полігону. Технологічний етап вже завершили. Пташиний грип на Львівщині. Як можна інфікуватися та чи небезпечний він для людини. «Моя особиста безпека». Львів’ян запрошують на перші в цьому році безкоштовні навчання з основ цивільного захисту та домедичної допомоги.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter