У львівській лікарні показали, як працюють експертні комісії
Новини Львова від ZAXID.NET за 4 лютого
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У вівторок, 4 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Замість МСЕКів. Вже місяць працюють експертні команди у лікарні святого Пантелеймона.
- Рекультивація Грибовицького полігону. Технологічний етап вже завершили.
- Пташиний грип на Львівщині. Як можна інфікуватися та чи небезпечний він для людини.
- «Моя особиста безпека». Львів’ян запрошують на перші в цьому році безкоштовні навчання з основ цивільного захисту та домедичної допомоги.
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