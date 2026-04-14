Не поспішайте садити: коли після Великодня земля справді готова до роботи
Період після Великодня для багатьох стає символічним початком активного сезону на землі. Проте поспіх у цей час може більше зашкодити, ніж допомогти. Важливо враховувати не лише традиції, а й реальні природні умови. Саме поєднання досвіду предків і сучасних порад допоможе отримати добрий урожай. Коли виходити на город, пише «РБК-Україна».
Народні традиції та обмеження
У народному календарі перший тиждень після Великодня вважався особливим і святковим. У цей період намагалися уникати будь-якої важкої праці, особливо пов’язаної із землею. Вважалося, що у перші дні земля «відпочиває», тому її не можна турбувати.
Понеділок і вівторок присвячували відпочинку та родині. У середу, яку називали Рахманським Великоднем, заборони були ще суворішими. Лише ближче до кінця тижня дозволялося поступово повертатися до повсякденних справ без значного навантаження.
Погляд церкви
Згідно з церковною традицією, увесь Світлий тиждень є продовженням святкування. У цей час радять більше уваги приділяти духовному життю, відпочинку та спілкуванню з близькими.
Водночас чіткої заборони на роботу із землею немає. Священнослужителі зазначають, що головне – не замінювати святкову радість важкою працею. Якщо ж певні роботи є необхідними, їх виконання не вважається порушенням.
Поради агрономів
Фахівці рекомендують орієнтуватися передусім на стан ґрунту. Для початку активних робіт земля повинна достатньо прогрітися. Оптимальна температура для висаджування ранніх культур становить близько +8…+10 градусів.
Не менш важливо враховувати вологість. Якщо ґрунт надто мокрий після дощів, його легко ущільнити, що негативно вплине на майбутній урожай. Тому варто дочекатися, поки земля стане пухкою і зручною для обробітку.
Найкращим періодом для активної роботи вважається тиждень після Світлого, коли природні умови стабілізуються.