Месенджер WhatsApp, який належить американській компанії Facebook, почне з 15 травня обмежувати можливості його користувачів, які не погодилися з новою політикою конфіденційності. Обмеження будуть застосовуватися не одразу до всіх користувачів, а поступово.

За інформацією довідкового центру WhatsApp, спочатку користувачі, котрі незгодні з новою політикою конфіденційності та не прийняли її, не зможуть здійснювати дзвінки, писати повідомлення іншим людям першими, але в них залишиться можливість відповідати як на повідомлення, так і на пропущені дзвінки. Також такі користувачі не матимуть доступу до списку своїх бесід. Відповісти на пропущений дзвінок чи повідомлення можна буде, торкнувшись відповідного сповіщення.

Крім того, увесь цей час користувачі отримуватимуть постійне нагадування про необхідність прийняти нову політику конфіденційності.

Повністю незгодних з політикою користувачів заблокують через кілька тижнів. Такі користувачі не зможуть приймати ані дзвінків, ані повідомлень. Але точної дати, коли це станеться, у довідковому центрі наразі не вказали.

Облікові записи користувачів, незгодних з новими правилами, не видалятимуть. На них поширюється політика видалення неактивних облікових записів. Неактивним вважається обліковий запис, з якого не входили у мережу понад 120 днів. Відповідно, якщо пристрій, на якому встановлено WhatsApp, має підключення до інтернету, то у такому разі обліковий запис продовжує вважатися активним.

Компанія Facebook придбала месенджер наприкінці 2014 року. У січні поточного року застосунок оновив угоду користувача й адміністрація повідомила, що відтепер передаватиме особисті дані корпорації. Facebook отримає, зокрема, реєстраційні дані акаунтів, дані про транзакції, службову інформацію, інформацію про пристрій, IP-адресу тощо.

«WhatsApp отримує інформацію від інших компаній Facebook і надає інформацію іншим компаніям Facebook. Ми можемо використовувати інформацію, отриману від цих компаній, а вони можуть використовувати інформацію, надану нами, щоб забезпечувати функціонування наших послуг», – повідомляли в компанії.

Такі правила обурили багатьох користувачів, які почали побоюватися за свою конфіденційність. На тлі цього конкурент WhatsApp – месенджер Telegram – запропонував обуреним користувачам перенести свої повідомлення й дані до нього.