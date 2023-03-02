Підроблену каву продавали на ринках у Мукачеві та через інтернет

На складах у Мукачеві детективи Бюро економічної безпеки виявили підроблену каву відомого міжнародного бренду. Збитки компанії-виробнику, чий бренд використовували для фальсифікованої кави, оцінюють у 3,5 млн грн. Підроблену каву продавали на ринках у Мукачеві та через інтернет. Бренд наразі правоохоронці не називають, проте, судячи з оприлюднених фото йдеться про італійський бренд Lavazza. Підозру про підробку продукції в особливо великому розмірі оголосили трьом мешканцям Мукачівського району – місцевому підприємцю, його дружині та мамі.

Про виявлення підробленої кави на складах на Закарпатті у четвер, 2 березня, повідомила прес-служба Бюро економічної безпеки. За даними детективів бюро, підроблену каву італійського бренду мешканці Закарпатської області зберігали на орендованих складах.

«Фальсифіковану продукцію збували на ринку у Закарпатській області та через мережу Інтернет під виглядом імпортної оригінальної кавової продукції. Таким чином закордонній компанії, що зареєструвала торговельну марку в України та має міжнародну реєстрацію, було завдано матеріальну шкоду на загальну суму майже 3,5 млн грн», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнили, що обшуки на складах у Мукачеві та у помешканні родини, яка продавали підробку, правоохоронці провели ще у серпні 2022 року. Тоді вилучили кілька тисяч пачок кави в зернах загальною вагою понад 5 тонн. Компанія-виробник підтвердила, що уся продукція, маркована під їх бренд, є підробленою. У прокуратурі додають, що наразі у справі оголосили про підозру трьом фігурантам – йдеться про родину з Мукачівщини, місцевого підприємця, його дружину та маму.

Дії родини підприємців кваліфікують за ч. 3 ст. 229 ККУ (незаконне використання знаків для товарів, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі). Розслідування триває. Санкція статті передбачає до 255 тис. грн штрафу та заборона займатися певною діяльністю на три роки.