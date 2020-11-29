Роман Клічук впевнено перемагає на виборах мера Чернівців

48-річний Роман Клічук перемагає у другому турі виборів міського голови Чернівців, який відбувся у неділю, 29 листопада. Згідно із результатами екзит-полів, він випереджає свого опонента Віталія Михайлішина на близько 20% голосів виборців.

Результати опитування компанії соціологічних досліджень «Інститут соціології Маковецького» свідчать, що за Романа Клічука («Єдина альтернатива») проголосували 59,1% виборців, водночас за Віталія Михайлішина («Команда Михайлішина») лише 40,9%, передає «Суспільне».

За даними іншого екзит-полу, який проводився компаніями Info Sapiens та PGR Consulting Group LLC, Клічук набирає 61,5% голосів, Михайлішин – 38%.

До слова, громадянська мережа «ОПОРА» повідомляла, що явка виборців у Чернівцях станом на 20:00 склала 23%.

Нагадаємо, що під час першого туру виборів мера Чернівців, що відбувся 25 жовтня, Роман Клічук отримав 27,29% голосів, Віталій Михайлішин – 21,33%. Явка виборців в Чернівецькій області тоді становила 34,84%.

Хто такий Роман Клічук

Місцевий бізнесмен. Народився 31 жовтня 1972 року в Чернівцях. Освіта вища медична (Чернівецький медичний університет), також навчався в Києво-Могилянській бізнес-школі. За медичним фахом працював до 1997 року, а з 1997 року займається підприємницькою діяльністю.

З 1998 року – генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «РОМА» – дистрибуційної компанії, лідера у сфері продажу алкогольних, пиво-безалкогольних напоїв та кондитерських виробів у Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській та Франківській областях. За результатами 2015 року ТОВ «РОМА» було найбільшим платником податків до місцевого бюджету. Минулоріч, за словами Клічука, його підприємство увійшло в п’ятірку найбільших платників податків області.

Крім того, Роман Клічук є власником низки ресторанів, пабів та інших закладів харчування у Чернівцях.

2006-2010 роки – депутат Чернівецької обласної ради 6 скликання від «Батьківщини», пізніше став сотим номером у списку «Самопомочі» на парламентських виборах. Був членом депутатської бюджетної комісії, колишній член виконавчого комітету Чернівецької міськради, проте в березні 2018 року написав заяву про складання повноважень.