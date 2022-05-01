У Чорному морі зафіксовано активізацію сил російського флоту. Існує висока загроза ракетного удару по території України, повідомило в неділю, 1 травня, оперативне командування «Південь».

«В морі зафіксовано активізацію сил ворожого флоту. Після нанесення нами чергового удару по Зміїному десантними швидкісними катерами типу “Раптор”, противник намагався здійснити евакуацію та поповнення особовим складом своїх підрозділів, що залишаються на острові. Решта кораблів та підводний човен продовжують тримати загрозу ракетного удару по території України на високому рівні», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 30 квітня Збройні сили України завдали удару по російських позиціях на українському острові Зміїний і розбито три ворожі зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», а також машину зв’язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням. Також українські воїни цим ударом знищили близько сорока росіян.