Наслідки атаки на Харківську область 26 жовтня

У ніч на понеділок, 26 жовтня, російські окупанти атакували низку областей України. Під нічний удар потрапили Чернігівська, Запорізька та Харківська області.

Росіяни атакували Запоріжжя близько 03:40 26 жовтня, повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін. За його словами, внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, авто та комерційна будівля. На місце одного з влучань виникла пожежа.

Спершу місцева влада повідомляла про двох поранених внаслідок атаки, проте згодом кількість постраждалих зросла до чотирьох людей. За даними Семікіна, від ударів постраждали дві жінки віком 22 та 30 років і двоє чоловіків 40 та 61 року.

Також росіяни атакували Харківську область. Під удар керованих авіабомб близько 02:40 потрапили два райони Ізюма, повідомили у пресслужбі Ізюмської МВА. Там падіння боєприпасів пошкодило житлову інфраструктуру та приміщення школи.

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«У районі Нафтовик ворожий КАБ влучив на територію приватного сектору, де загалом зазнали пошкоджень та руйнувань більше 10 приватних будинків. На східній околиці міста пошкоджене скління очисних споруд. Внаслідок пошкоджень мереж знеструмлені абоненти декількох вулиць міста, також відсутній інтернет», – повідомили у пресслужбі МВА.

Внаслідок атаки на Ізюм постраждали троє людей. Усім надали медичну допомогу. За даними ДСНС, також є руйнування на Лозівщині, Чугуївщині та в Харківському районі – під атаки потрапили житлові будинки, господарські споруди та магазини. У Лозівському районі черех атаку постраждали двоє людей.

Крім того, окупанти атакували Чернігівщину – під удар потрапив Прилуцький район. За даними ДСНС України, там росіяни вдарили по ангару приватного підприємства, внаслідок чого там постраждав чоловік.

Також під атаку потрапила будівля зерносховища у Новгород-Сіверському районі Чернігівщини. Там зайнялася пожежа. постраждала жінка. У Корюківському районі атака спричинила масштабну пожежу у складському приміщенні.

Нагадаємо, увечері 25 жовтня росіяни також атакували Хмельницьку область. Під удар дронів потрапила енергетична інфраструктура у Камʼянець-Подільському районі, там виникли відключення.