Від початку контрнаступу з українськими військовими масово почали зв'язуватися родичі з Росії. Про такі факти повідомили кілька військових зі ЗСУ та Тероборони в коментарі LIGA.net, а СБУ та розвідка пояснили, що це – чергова інформаційно-психологічна спецоперація (ІПСО) для послаблення української армії.

Як йдеться в публікації, у родині українки Ольги (ім’я змінено) всі військовослужбовці. Зокрема, з вищого командного складу Генерального штабу. Вона сама раніше служила в одній зі структур ЗСУ, але за кілька років до великого вторгнення змінила спеціальність на цивільну.

Родичі Ольги були військовослужбовцями російської армії. З 2014 року дві гілки військової родини припинили спілкування.

«Після анексії Криму і всього, що ми вислухали тоді, стало очевидно, що неможливо більше підтримувати стосунки», – розповіла колишня військовослужбовиця.

За її словами, за дев'ять років – у червні 2023 року – дівчина несподівано отримала повідомлення від імені одного зі своїх братів-росіян, офіцера російської армії. Він дуже хотів поновити з нею спілкування, переконував, що не брав участі у бойових діях на території України, та нібито щиро цікавився справами української частини родини.

«Це був і шок, і вибух емоцій одночасно. Перша думка: він в Україні та хоче здатись у полон. Далі – одночасно купа думок, від "це ж наш молодшенький, ми у бабусі росли разом" до "родина в небезпеці, це якась підстава". Коли емоції стихли, усвідомила, що насправді уявлення не маю, з ким листуюся. Бо представитись родичем може будь-який умовний "товариш полковник" з ФСБ», – розповіла Ольга.

За кілька тижнів її чоловік, офіцер ЗСУ, також отримав повідомлення від родичів з Росії, але не такого делікатного характеру. У ньому були заклики дочекатись звільнення росіянами, історії про подальше щасливе життя «братських народів» та інші кліше російської пропаганди, перемішані з особистими даними. В результаті сім’я вирішила, що це «якась дика ІПСО».

Ще кілька офіцерів ЗСУ підтвердили LIGA.net, що також отримували повідомлення від родичів з Росії, які пропонували їм дочекатись звільнення або рятувати себе. Однак через відверто пропагандистський характер просто проігнорували їх, не доповідаючи.

Один із бійців тероборони розповів, що з ним несподівано зв’язався батько, який перервав будь-які зв'язки понад 10 років тому. Тепер батько – колишній співробітник КДБ Білорусі – почав непокоїтися за долю сина і вирішив відмовити його від служби. Коли син відмовився – пообіцяв подбати про його безпеку на полі бою через «посередників».

В Головному управлінні розвідки та Службі безпеки України підтвердили, що такі повідомлення – елемент чергової російської ІПСО, спрямованої на ослаблення української армії, а також на посилення серед українських військових недовіри до військово-політичного керівництва держави. Як пояснили в СБУ, ворог не має успіхів на полі бою, тому шукає будь-які способи дестабілізувати ситуацію в Україні та стійкість українських захисників, тож постійно нарощує інтенсивність своїх інформаційно-психологічних операцій.

«Спроби впливати на військовослужбовців через родичів у РФ – теж частина таких ІПСО. Це може робитися з метою збору інформації чи вербування, але найчастіше – для зниження довіри до рішень військово-політичного керівництва та загального розхитування суспільства», – пояснили мету таких російських інформаційних спецоперацій у СБУ.

Використання особистих і родинних контактів – метод, яким активно користувались і радянські, і тепер уже російські спецслужби. З моменту повномасштабного вторгнення такі способи роботи набули промислових масштабів, сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Своєю чергою співробітниця Науково-дослідного центру гуманітарних проблем ЗСУ Олена Холох розповіла, що родинні зв’язки, якщо їх правильно актуалізувати, можуть виявитись потужним інструментом. За її словами, це допомагає створити сприятливий емоційний ґрунт для насадження російських наративів: «Коли людина починає сприймати оці повторювані думки "я тобі не ворог", «і нам брешуть, і вам брешуть», зароджується сумнів. Починає втрачатись довіра до керівництва країни, до військових. Це робить нас слабшими», – констатувала вона.

Андрій Юсов додав, що у разі грамотного виконання, в результаті такої ІПСО хтось з українських військових може погодитись на більш ґрунтовне спілкування, яке ворог використає на свою користь. Він наголосив, що будь-який контакт росіян із військовослужбовцями або їхніми родичами є або навмисно організованим, або щонайменше контрольованим. Це означає, що інформація, яка передається у межах цього контакту, навіть від родича, контролюється росіянами.

«Вони пишуть під різноманітними приводами: родичі, знайомі, одногрупники, однокласники. Є історії, коли на зв'язок виходять люди, які не бачились і не чулись десятиліттями. А тут вони з'являються з якимось особистими історіями чи пропозиціями», – додав представник ГУР.

Своєю чергою представник СБУ додав, що часом люди в такій «дружній розмові» видають таємну інформацію. За його словами, це відбувається не завжди усвідомлено, що, однак, не звільняє їх від відповідальності.