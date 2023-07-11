Чоловік поширював наративи серед прихожан храму УПЦ МП в Колодному

На Тернопільщині засудили старосту релігійної громади УПЦ МП за те, що він заперечував збройну агресію Росії і називав війну в Україні «братовбивчою». Чоловік намагався в цьому переконати і своїх односельців, які також є парафіянами московського патріархату. Тепер житель населеного пункту Збаразької громади 10 років не матиме права займати будь-які публічні посади.

Колаборантом в Тернопільській області виявився 36-річний староста релігійної громади УПЦ МП в Збаразькій територіальній громаді. За інформацією «Тернопіль1», публічно заперечував війну очільник парафіян московського патріархату в селі Колодне, на ім'я Ярослав. В цьому селі кілька років тому місцеві жителі провели збори і більшістю голосів проголосували за перехід громади з УПЦ МП в ПЦУ. Однак в населеному пункті і досі є невелика кількість людей, які продовжують відвідувати службу божу в церкві московського патріархату.

Працівники Служби безпеки України зібрали докази вини 36-річного чоловіка, який поширював серед односельців наративи російської пропаганди про «братовбивчу війну на сході України».

«Слідчими СБУ встановлено, що після повномасштабного вторгнення військ РФ парафіяни місцевого храму провели збори парафіян, на яких більшістю голосів ухвалили рішення про зміну своєї конфесійної приналежності та перехід громади до Православної церкви України. Водночас чинний на той час староста, не визнаючи рішення громади, під час організаційних зборів публічно проводив агітаційну діяльність, якою намагався виправдати дії російської влади та заперечити факт збройної агресії», – повідомили в управлінні СБУ в Тернопільській області.

На підставі зібраних СБУ доказів Тернопільський міськрайонний суд визнав пропагандиста винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 КК України (Колабораційна діяльність). Суддя призначив 36-річному чоловіку покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади у органах державної влади і місцевого самоврядування на строк 10 років.