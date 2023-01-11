Росія готує нову хвилю депортації українців з тимчасово окупованих територій. Про це в ефірі телемарфону сказала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Ми маємо розвідджерела, які підтверджують, що Росія справді намагається вчинити черговий акт геноциду, не буду навіть депортацією це називати, тому що примусове, насильницьке вивезення українських громадян є актом геноциду, за що звичайно їх чекає покарання», – сказала Верещук.

Вона додала, що окупанти вивозять українців до всіх регіонів Росії і дуже поспішають, оскільки розуміють, що деокупація українських територій відбудеться.

«У нас є інформація, що в 57 регіонах Росії розселені наші українці. Це і Далекий Схід, і Сибір ... Ми ретельно фіксуємо ці факти і очевидно, що це буде основою спецтрибуналу і основою звинувачень проти Росії і їх посадовців», – сказала Верещук.

Наразі окупанти перекрили будь які канали для евакуації українців на підконтрольну Україні територію, людям залишається виїжджати через тимчасово окупований Крим і через територію Росії до третіх країн, звідки вони можуть повернутися до України.

За словами Верещук, інформації про те, скільки людей таким чином намагаються виїхати з небезпечних місць, немає, але точно відомо, що окупаційна влада відмовляє тим, хто хоче евакуюватися в Україну.