Київ отримав «дуже переконливі дані» про наміри Росії здійснити атаку

Російське військове командування, ймовірно готує новий наступ в Україні впродовж наступних 10 днів. Кремль хоче перехопити ініціативу у війні та захопити решту Донбасу, а тому стягує свої війська на Луганщині та Донеччині, пише Financial Times з посиланням на коментар радника Сил оборони України.

За словами співрозмовника видання, Київ отримав «дуже переконливі дані» про наміри Росії здійснити атаку.

Аналітики вважають, що ймовірна точка для нового російського наступу знаходиться в районі Кремінної і Лимана. Росія вже кілька тижнів збирає там свої сили. Ймовірно, активізація окупантів пов'язана з тим, що російський президент Владімір Путін наказав своїм військам повністю захопити Донецьку та Луганську області до березня.

«Це справжні механізовані бригади, навіть якщо вони менш боєздатні, ніж були на початку війни. Їх посилили підрозділи ВДВ і морської піхоти. Це не водії автобусів і не вчителі», – цитує видання співрозмовника із ЗСУ.

FT зазначає, що ворог має намір розпочати наступ до того, як Україна отримає західні танки та озброєння.

Окрім цього, за даними джерела, Москва також нарощує свої війська на півдні Донецької області. Росіяни розгортають додаткові сили у селах навколо окупованого Маріуполя.

Зауважимо, що раніше видання Bloomberg писало, що попри втрати російської армії у війні з Україною президент РФ Владімір Путін планує новий наступ, який може початися у лютому-березні.

Новий наступ Росії може бути у Донецькій та Луганській областях, а також на Запоріжжі, ідеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Ми визначили, що наступи військ РФ можуть бути у Донецькій та Луганській областях, а також, можливо, на Запоріжжі. При цьому на Херсонщині та у Криму війська РФ вестимуть оборону», — зазначив представник ГУР Вадим Скібіцький.