Окупанти планують продавати український ліс, лише незрозуміло, хто ще торгує з ними

Держава-агресорка планує масові вирубки українських лісів, про що йдеться в листі міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу «Про можливість вирубки на землях оборони», адресованому Владіміру Путіну. Відповідний документ оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Шойгу просить Путіна про дозвіл на тотальну вирубку українських «лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень». Плануються вирубки «будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини».

Також у листі ідеться про те, що невикористану для потреб ЗС РФ деревину продадуть, а гроші використають на забезпечення армії-окупанта.

Лист Шойгу до Путіна з черговим "геніальним" планом

«Сьогодні без винятку всі ліси, що опинилися на тимчасово окупованих територіях, знаходяться в зоні найвищого ризику. Тотальне вирубування зелених насаджень – це черговий страшний злочин окупантів та створення екоциду. Останній раз подібне на території України відбувалось під час фашистської окупації, коли загарбники знищували та вивозили матеріальні та природні цінності», – кажуть в ГУР МО.

Як інформував ZAXID.NET, раніше Росія дозволила своїм військовим в Україні займатись мародерством, адже не може забезпечити їх ані їжею, ані пальним, ані іншим необхідним.