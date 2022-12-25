Міністерстві оборони Німеччини вважає, що Росія має два варіанти для нового наступу в Україні в 2023 році. Про це повідомила німецька газета Neue Zürcher Zeitung із посиланням на аналіз міноборони, передає Kreiszeitung.

За першим варіантом, вважають у міністерстві, Росія планує масштабний наступ на Донбасі, де армія Білорусі виконуватиме відволікаючу роль – о білоруські військові нібито почнуть розгортати озброєння поблизу кордону з Україною. При цьому Білорусь не братиме безпосередньої участі у війні.

Другий варіант у міноборони Німеччини вважають малоймовірним, оскільки він масштабніший і вимагатиме від Росії залучення набагато більших ресурсів. Зокрема цей варіант передбачає, що Білорусь вступить у війну, спрямуючи війська у напрямку Києва.

Російські війська, при цьому, наступатимуть по всьому Донбасу. Окрім цього можливий удар по західних областях України, щоб відрізати постачання техніки від партнерів та змусити Україну капітулювати.

Німецькі аналітики наголошують, що реалізація другого варіанту плану вимагатиме «набагато більше солдатів, ніж зараз», а згідно з останніми виступами російських лідерів, про значне збільшення армії Росії не йдеться.

Нагажаємо, що міністерство оборони Німеччини вважає, що у квітні 2023 року російські війська можуть розпочати новий масштабний наступ в Україні.