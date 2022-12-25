На думку міноборони Німеччини, великий наступ Росії у 2023 році може бути неминучим

У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що у квітні 2023 року російські війська можуть розпочати новий масштабний наступ в Україні. Про це повідомила німецька газета Neue Zürcher Zeitung із посиланням на аналіз відомства, передає Kreiszeitung.

Згідно з документом німецького відомства, великий наступ Росії у 2023 році може бути неминучим й прогнозується, що це відбудеться у квітні.

Водночас у міноборони Німеччини припускають, що війна може закінчитися навесні, оскільки Збройні Сили України краще захищені від холоду, ніж росіяни, а тому можуть скористатися перевагою перед новим наступом Росії.

Нагадаємо, що раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія готує новий масштабний наступ у лютому 2023 року. На його думку, окупанти будуть знову намагатися взяти Київ.