Деякі офіційні особи в Росії наполягають на доцільності наступу

В Кремлі зараз ідуть дебати щодо того, чи варто розпочинати новий військовий наступ в Україні цієї зими. Зокрема, обговорюється питання, чи зможуть російські окупаційні війська його здійснити, пише видання The New York Times з посиланням на високопоставленого чиновника Держдепартаменту США.

За його словами, деякі офіційні особи в Росії наполягають на доцільності наступу, тоді як інші сумніваються, чи є в армії РФ можливості для цього. У Вашингтоні бачать у дебатах «суперечливі речі».

Співрозмовник видання не надав подробиць про основні дані розвідки, які Вашингтон використовує як вікно у внутрішні російські дебати. І через дебати поки що незрозуміло, якими будуть «їхні фактичні дії».

Своєю чергою, російські військові аналітики кажуть, що Росії буде важко здійснити зимовий наступ, оскільки їхні сили виснажені 10 місяцями боїв і останніми бойовими успіхами українських військових.

Нагадаємо, що нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що війська РФ можуть знову спробувати атакувати Київ. Зараз агресор готує до 200 тис. нових солдатів.

Про підготовку ЗСУ до нового можливого вторгнення російських окупантів з півночі заявляв і командувач Оперативного командування Південь Андрій Ковальчук. За його словами, українське військове командування розглядає сценарій, за якого агресор може планувати новий напад з Білорусі наприкінці лютого 2023 року.