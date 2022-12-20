РФ зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Російські війська нарощують перекидання мобілізованих і озброєння. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

«Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Нарощують обсяги перекидання мобілізованого особового складу, озброєння і військової техніки, пально-мастильних матеріалів та боєприпасів з далекосхідних регіонів РФ», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у відомстві розповіли, що РФ зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.

На інших напрямках, за даними Генштабу ЗСУ, ворог здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, водночас продовжує здійснювати обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.

Зауважимо, що у жовтні Росія змінила очільника Східного військового округу, який базується на Далекому Сході Росії. Значна частина його персоналу бере участь у повномасштабному неспровокованому вторгненні Росії в Україну.

Як інформував ZAXID.NET, раніше Росія перекидає на південь Білорусі танки, вантажівки та особовий склад з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни, де вони дислокувалися.