Операція націлена на відволікання ЗСУ від підготовки до наступу на інших напрямках

Росія робить видимість підготовки до великого наступу з території Білорусі. На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), такий варіант хоч є малоімовірним, але його не слід відкидати.

«Москва щонайменше з жовтня 2022 року створює умови для відновлення вторгнення на північ України, можливо, спрямованого на Київ. Це може бути російською інформаційною операцією або відображати справжні наміри Путіна», – йдеться у повідомленні.

За словами аналітиків, наявні сьогодні індикатори є неоднозначними – деякі перевірені докази нарощування російських військ у Білорусі мають більше сенсу як частина підготовки до нового наступу, ніж як частина навчань і тренувань. Водночас доказів того, що Москва активно готує ударні сили в Білорусі, поки що не існує.

Занепокоєння з приводу можливості того, що дії Росії є просто інформаційною операцією, спрямованою на те, щоб чинити тиск на Захід з метою надання Києву більшої кількості зброї, як припускають деякі західні аналітики.

В ISW зазначили, що 24 грудня міністерство оборони Росії демонстративно заявило про наявність польового госпіталю в Білорусі. Перед тим Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська планують розгорнути в Білорусі щонайменше ще один польовий госпіталь.

Однак існує реальне підґрунтя підготовки наступу російських військ на інших напрямках. Наприклад, на північному заході Луганської області.

Аналітики також відзначили, що Росія продовжує розгортати війська в Білорусі під виглядом навчань, а деякі російські танки Т-90, розгорнуті в Білорусі наприкінці грудня 2022 року, були помічені в зимовому камуфляжі. Оснащення танків зимовим камуфляжем не є абсолютно необхідним для навчань і може свідчити про підготовку до реальних бойових дій взимку, а розгортання польових госпіталів та перефарбування танків також може бути частиною інформаційної операції.

Наразі ISW оцінює ризик російського вторгнення в Україну з боку Білорусі як низький, але можливий.