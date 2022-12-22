Збройні сили Білорусі взяли на себе навчання мобілізованих російських резервістів, хоча РФ традиційно вважала білоруські війська нижчими за власні сили, повідомила вранці в четвер, 22 грудня, військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

«19 грудня 2022 року президент Путін вирушив до Мінська, щоб провести переговори з президентом Білорусі Лукашенком. У розмові президентів говорилося про "єдиний оборонний простір"», – йдеться в повідомленні.

Британська військова розвідка зазначила, що хоч Росія та Білорусь широко висвітлюють розгортання російських підрозділів у Білорусі, збройні сили Білорусі нещодавно взяли на себе важливу, але обережнішу роль у навчанні тисяч нещодавно мобілізованих російських резервістів.

«Хоча Росія та Білорусь мають великий досвід військової співпраці, підготовка білорусами мобілізованого російського персоналу є зміною ролей. Росія традиційно вважала білоруські війська такими, що поступаються російським, а їх використання як інструкторів є ознакою перенапруження російської військової системи», – наголошується в повідомленні.

У британській розвідці наголосили, що використання білоруських інструкторів є спробою частково заповнити нестачу російських військових інструкторів, багато з яких дислоковані в Україні чи загинули.