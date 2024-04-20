У Молдові проросійські діячі продовжують створювати умови для виправдання можливої майбутньої агресії Росії. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 20 квітня.

Як повідомляється, 19 квітня Народні збори Гагаузії, проросійського автономного регіону у Молдові, звернулися до молдовського парламенту із проханням надати російській мові особливий правовий статус мови міжнаціонального спілкування у країні. Проросійська губернаторка Гагаузії Євгенія Гуцул заявила одному із російських ЗМІ, що уряд Молдови є «русофобським» і чинить опір цій ініціативі.

Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що звернення гагаузів, ймовірно, є частиною зусиль Кремля створити інформаційні умови, аби звинуватити Молдову у дискримінації російськомовних і виправдати майбутню російську агресію у Молдові як необхідну для захисту «співвітчизників Росії за кордоном.

Показово, що того ж дня очільник російського МЗС Сєргей Лавров в інтерв’ю російським пропагандистським ЗМІ заявив, що Захід змусив президента Молдови Маю Санду «відкрито втягнути Молдову в НАТО, прямо або через об’єднання із Румунією», додавши, що раніше те саме було зроблено із президентом України Володимиром Зеленським. Голова російського МЗС також розкритикував курс на Захід Молдови та Вірменії і закликав ці країни переглянути свої рішення, стверджуючи, що Захід змусить своїх громадян воювати у можливій війні проти РФ.

Експерти ISW припускають, що порівняння Лавровим уряду Молдови з урядами Вірменії та України, ймовірно, є мовчазною загрозою.

«ISW продовжує оцінювати, що Кремль, ймовірно, намагається дестабілізувати молдовське суспільство, атакувати демократичний уряд Молдови та перешкодити вступу Молдови до Євросоюзу», – йдется у звіті.