З Росії в Україну передадуть одесита, який працював снайпером у бойовиків «ДНР»

Шадров працював снайпером, брав участь у захопленні Слов'янська, потім воював під Донецьком

Одесита Максима Шадрова, який воював за «ДНР», видворять в Україну. Відповідне рішення прийняв Лукояновський районний суд Нижньогородської області РФ. Про це в неділю, 4 листопада, повідомляє «Думская».

У постанові суду зазначається, що у нього відсутні документи, що підтверджують право на перебування в Росії.

У суді Шадров заявляв про існування на території України загрози його життю і здоров'ю. Однак, не побачивши фактів і доказів такої загрози, суд вирішив все-таки видворити порушника за межі країни.

ЗМІ зазначає, що Шадров працював снайпером в незаконному збройному формуванні Русь. Брав участь у захопленні Слов'янська, потім воював під Донецьком. Сепаратисти називали його «Макс Одеса».

А у 2011 році Максима Шадрова разом з дружиною, батьком і групою інших українців затримали лівійські повстанці. Його звинувачували у веденні бойових дій на боці режиму Каддафі, але тоді найманцю вдалося уникнути покарання.

«Шадров заявив, що приїхав до Лівії працювати кухарем, показав відповідний контракт, а зі снайперською гвинтівкою, мовляв, фотографувався через вихваляння і взагалі нею користуватися не вміє. Тоді українська громадськість повірила «гастарбайтерам», і за сприяння МЗС України Шадрова з дружиною повернули на батьківщину», - йдеться в повідомленні.