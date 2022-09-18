Росія знімає ППО з найважливіших точок країни і перекидає на окуповані території в Україну

Держава-терорист Росія перекидає велику кількість зенітних ракет С-300, зокрема, з Санкт-Петербурга, в бік України. Про це пише сайт «Бабель» з посиланням на фінську інформаційну агенцію Yle.

Супутникові зображення, які опублікувало фінське видання, показують, що влітку мобільні вогневі платформи та ракети зникли з бази у районі Зеленогорська на Карельському перешийку неподалік Санкт-Петербурга.

Агенція придбала більшу частину супутникових зображень у приватних операторів, доповнила їх зображенням з додатку Google Earth Pro. Останні знімки було зроблено у серпні та вересні. Супутникові знімки проаналізував військовий експерт Марко Еклунд, котрий понад 20 років спостерігає за російськими збройними силами.

фото Yle

Як свідчать зображення, влітку з бази в районі Карельського перешийка, що на північному заході від Петербурга, зникли мобільні вогневі платформи й ракети. Місто зазвичай було оточене захисним кільцем з 14 зенітно-ракетних баз. Наразі декілька з них – порожні. Про передачу ракет публічної інформації ані у РФ, ані на Заході не було.

Від ракет і обладнання звільнили чотири такі бази. Також вивезли зброю і з інших місць її дислокації біля Санкт-Петербурга, зокрема, з бази, що на південному сході від міста близько 10 платформ.

Згідно з іншим супутниковим знімком, росіяни перекинули близько 25 ракетних контейнерів з орієнтовно сотнею ракет із батарей 500-го зенітно-ракетного полку.

Журналісти припускають, що могло бути вивезено ще більше озброєння, але для аналізу недостатньо супутникових знімків.

Як зазначається, вивезені ракети і обладнання – застарілі, тому вони можуть більше не знадобитися РФ для оборонних потреб. Але використовувати їх на війні в Україні Росія може, оскільки їй не вистачає сучасної високоточної зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через брак зброї росіяни стали частіше використовувати застарілі ракети. Також повідомлялося, що Росія витратила понад 57% свого ракетного потенціалу, який у неї був на початок вторгнення в Україну. Щоб його відновити, знадобиться як мінімум п'ять років. За даними української розвідки, менш ніж 200 ракет «Іскандер» залишилося в Росії. А старих С-300, які вже треба утилізовувати, РФ вистачить ще на три роки.

15 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія випустила по Україні понад 3800 різних ракет.