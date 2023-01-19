Росія використовує залізничні цистерни для перекидання військовослужбовців до Білорусі, повідомила «Наша ніва».

За даними джерел видання, всередині цистерн перевозять людей. Таким чином росіяни вводять в оману супутниковий та візуальний моніторинг вантажів. Чи транспортують таким чином військову техніку та боєприпаси до Білорусі, наразі невідомо.

Генштаб ЗСУ 29 грудня повідомляв, що біля українських кордонів перебуває вдвічі менше російських військових, аніж було 24 лютого на початку вторгнення. Таким чином, інформація «Нашої Ніви» про перекидання російських військ у цистернах свідчить про те, що присутність російських військ у Білорусі може бути більшою.

Нагадаємо, що на білоруських полігонах навчають мобілізованих росіян. Також Росія тримає в Білорусі літаки, системи протиповітряної оборони й бойові ракетні комплекси типу «Іскандер».