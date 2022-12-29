На території Білорусі, Брянської та Курської областей Росії поблизу з Україною зараз перебувають лише 22 тисячі російських військовослужбовців, що вдвічі менше, ніж було перед повномасштабним вторгненням 24 лютого і наступом на Київ, сказав у четвер, 29 грудня, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

«Уздовж державного кордону України з Республікою Білорусь обстановка залишається контрольованою та стабільною. Ворог продовжує підвищувати свій рівень підготовки, проводячи навчання на білоруських полігонах, де на даний час налічується до 11 тисяч особового складу та понад 400 одиниць збройної військової техніки країни-окупанта», – сказав Громов, якого процитувала «Українська правда».

За його словами, на сьогодні угруповання російських військ, яке розгорнуто в Білорусі, а також у Брянській та Курській областях Росії вдвічі менше за те угруповання, яке було задіяно для наступу на Київ у лютому цього року – 22 тис. проти 45,5 тис. окупантів.

Як наголосив Громов, навіть у разі залучення всіх бойових білоруських частин зі складу Сухопутних військ та Сил спеціальних операцій Спільне угруповання військ агресора буде налічувати близько 30 тис. осіб, що все одно менше за те, яке брало участь у повномасштабному вторгненнні.

Представник Генштабу ЗСУ додав, що Росія станом на 29 грудня вивезла з білоруської території всі запаси боєприпасів до артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню, які були створені в інтересах РФ напередодні нападу на Україну. За його словами, Мінськ має обмежені можливості із забезпечення боєприпасами наступального угруповання військ зі своєї території.