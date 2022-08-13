Росія перезапускає оборонну промисловість для тривалої війни в Україні, – ISW
Кремль збільшує програму фінансування ВПК приблизно на 10 млрд доларів
Влада держави-терориста Росії намагається «мобілізувати» промисловість для підтримки тривалої війни в Україні. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).
Як повідомляється, 12 серпня міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу відвідав завод «Уралвагонзавод», який є найбільшим виробником танків у Росії, зокрема танків Т-72. Цьому передувало повідомлення про те, що «Уралвагонзавод» зіштовхнувся з фінансовими проблемами через запроваджені Заходом санкції та невиконання зобов'язань за державним контрактом.
Аналітики ISW вважають, що візит Шойгу може свідчити, що Кремль намагається перезапустити чи розширити діяльність військово-промислового комплексу.
Інформація ISW співпадає з даними Головного управління військової розвідки України, яке напередодні повідомляло, що на початку серпня Кремль ініціював «промислову мобілізацію» оборонних підприємств, заборонивши деяким співробітникам і всьому керівництву «Ростеху» брати відпустки.
Військово-промислова комісія держави-терориста Росії під головуванням воєнного злочинця і президента РФ Владіміра Путіна також готується до початку вересня змінити програму держоборонзамовлення, збільшивши видатки на 600-700 млрд рублів, що приблизно дорівнює 10 млрд доларів.