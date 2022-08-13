Кремль проводить приховану «промислову мобілізацію» та контролює пересування персоналу оборонних підприємств

Влада держави-терориста Росії намагається «мобілізувати» промисловість для підтримки тривалої війни в Україні. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомляється, 12 серпня міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу відвідав завод «Уралвагонзавод», який є найбільшим виробником танків у Росії, зокрема танків Т-72. Цьому передувало повідомлення про те, що «Уралвагонзавод» зіштовхнувся з фінансовими проблемами через запроваджені Заходом санкції та невиконання зобов'язань за державним контрактом.

Аналітики ISW вважають, що візит Шойгу може свідчити, що Кремль намагається перезапустити чи розширити діяльність військово-промислового комплексу.

Інформація ISW співпадає з даними Головного управління військової розвідки України, яке напередодні повідомляло, що на початку серпня Кремль ініціював «промислову мобілізацію» оборонних підприємств, заборонивши деяким співробітникам і всьому керівництву «Ростеху» брати відпустки.

Військово-промислова комісія держави-терориста Росії під головуванням воєнного злочинця і президента РФ Владіміра Путіна також готується до початку вересня змінити програму держоборонзамовлення, збільшивши видатки на 600-700 млрд рублів, що приблизно дорівнює 10 млрд доларів.